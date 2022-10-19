Мобилизованные орловцы отправятся в Смоленскую военную академию

Большинство из них — стрелки и гранатометчики.

Сегодня мобилизованные орловцы отправятся на подготовку в Смоленскую военную академию. Об этом сообщила ОГТРК.

Речь идет о группе из 180 бойцов, большинство из которых — стрелки и гранатометчики.

Вчера после некоторого перерыва новая группа орловских призывников была отправлена из Орла в учебный центр. Перед этим губернатор Андрей Клычков сообщал о получении нового задания от Министерства обороны. Речь, якобы, шла о прапорщиках и офицерах запаса.

ИА «Орелград»