Мобилизованные орловцы отправятся в Смоленскую военную академию

19.10.2022 | 15:24 Новости, СВО

Большинство из них — стрелки и гранатометчики.

Сегодня мобилизованные орловцы отправятся на подготовку в Смоленскую военную академию. Об этом сообщила ОГТРК.

Речь идет о группе из 180 бойцов, большинство из которых — стрелки и гранатометчики.

Вчера после некоторого перерыва новая группа орловских призывников была отправлена из Орла в учебный центр. Перед этим губернатор Андрей Клычков сообщал о получении нового задания от Министерства обороны. Речь, якобы, шла о прапорщиках и офицерах запаса.

ИА «Орелград» 

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