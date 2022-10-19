Молодая орловчанка оформила на знакомого два микрозайма

19.10.2022 | 15:53 Закон и порядок, Новости

Девушка знала паспортные данные знакомого и воспользовалась ими с корыстным умыслом.

21-летняя орловчанка стала фигурантом дела о мошенничестве после того, как оформила два микрозайма на своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В полицию обратился потерпевший, с которого микрокредитные организации требовали возврат небольших займов и накопившихся процентов. При этом, никаких денег мужчина не занимал. Полиция запросила у кредитных организаций договора, и в документах на самом деле фигурировали паспортные данные мужчины. Однако, номер телефона и адрес электронной почты были чужими.

Как оказалось, злоумышленница использовала свои собственные контактные данные, поэтому выйти на нее оказалось несложно. С нее взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

 

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