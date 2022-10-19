Орловец назначен заместителем губернатора Липецкой области

Уроженец Орловской области Роман Петрухин будет курировать управления строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, ЖКХ, жилинспекции и стройнадзора.

Информация о кадровом пополнении в команде Игоря Артамонова появилась на сайте правительства региона 17 октября.

Роман Петрухин окончил в 2006 году Орловский государственный технический университет по специальностям «Финансы и кредит», «Юриспруденция». В этом же году пришел в Сбербанк на должность инспектора сектора кредитования частных клиентов Мценского отделения.

С января 2015 года – заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк. Летом 2019 года Роман Петрухин возглавил Липецкое отделение ПАО Сбербанк. Весной 2021 года его назначили на пост руководителя ОЭЗ «Липецк».

ИА «Орелград»