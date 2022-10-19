Орловские школы и детсады оказались небезопасными

19.10.2022 | 8:02 Закон и порядок, Новости

Недостатки системы защищенности выявили проведенные в регионе проверки.

Верховским районным судом Орловской области рассмотрено сразу несколько гражданских дела по искам местного прокурора к образовательным учреждениям. как уточнили в пресс-службе суда, ответчиками стали МБОУ «Русско-Бродская СОШ», МБОУ «Скородненская СОШ», МБОУ «Верховская СОШ №2», МБДОУ «Детский сад №1 п. Верховье» и МБДОУ «Детский сад №2 п. Верховье». Прокурор просил о понуждении их руководства к совершению действий по итогам проведенной проверки исполнения образовательными учреждениями антитеррористического законодательства.

Было установлено, что согласно паспортам безопасности указанные учреждения имеют третью категорию опасности. Однако категорирование было проведено в 2019 году. С тех пор многое изменилось в нашем законодательстве. Так, на уровне федеральной власти были уточнены требования для отнесения объектов к первой, второй, третьей и четвертой категории. «При этом исключено отнесение к ним в зависимости от совершения на территории субъекта Российской Федерации, в котором они расположены, террористических актов и прогнозируемого материального ущерба и ущерба окружающей среде в случае их совершения», — отметили в суде.

Обновленные правила регулируются постановлением правительства РФ №1006. Однако, как выяснила прокуратура, в Верховском районе до настоящего времени категорирование образовательных учреждений с учетом внесенных изменений не проведено. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, обязав вышеперечисленные образовательные учреждения провести обследование и категорирование объектов и разработать и утвердить новые паспорта безопасности. Далее их следует согласовать с уполномоченными органами и совместно определить меры по антитеррористической защищенности школ и детсадов в соответствии с постановлением правительства РФ №1006. На все это учреждениям отведено два месяцев с момента вступления судебных решений в законную силу.

ИА «Орелград»

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