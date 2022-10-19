Рамки льгот по транспортному налогу расширят

Новую преференцию могут получить объединения инвалидов.

Законопроект о внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» принят Орловским областным Советом народных депутатов к обсуждению Автором инициативы выступил спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Закон, действующий в последней редакции от 13 июля 2022 года, предлагается дополнить пунктом 4.1. Согласно ему, одна из действующих преференций может быть расширена.

Как следует из пояснительной записки, в соответствии с законом в Орловской области установлена льгота по транспортному налогу в размере 50 процентов для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов. Льгота положена, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов.

«Учитывая социальную значимость вопросов, связанных с обеспечением трудовой занятости инвалидов, необходимостью поддержки со стороны государства организаций, осуществляющих трудоустройство инвалидов, законопроектом предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога вышеуказанную категорию организаций, — говорится в сопроводительной документации. — В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».

Если закон будет принят на заседании Орловского облсовета народных депутатов, он вступит в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, изменения не приведут к выпадающим доходам областного бюджета в 2022 году, а в следующем году выпадающие доходы могут составить ориентировочно 44 тысячи рублей. «Источником компенсации выпадающих доходов областного бюджета могут являться дополнительные поступления по транспортному налогу, а также дополнительные поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

ИА «Орелград»