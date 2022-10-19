В Орловской области ускорили регистрации недвижимости мобилизованных и участников СВО

19.10.2022 | 16:57 Новости, СВО

Регистрационные процедуры должны проходить в течение суток.

В Орловской области введена ускоренная процедура регистрации недвижимости для мобилизованных и участников Специальной военной операции. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла» со ссылкой на Управление Росреестра по Орловской области.

При подаче документов военнослужащему или членам его семьи достаточно предоставить повестку или любой документ, выданный военным комиссариатом, подтверждающий участие в СВО.

После этого учетно-регистрационные мероприятия должны быть проведены в течение суток.

ИА «Орелград»

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