В Орловской области задержали подпольных оружейников

19.10.2022 | 9:39 Новости, Происшествия

В сентябре проведены масштабные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Всего пресечена деятельность 123 жителей 45 субъектов России, которые занимались незаконным оборотом средств поражения, а также восстановлением боевых свойств оружия. В числе прочих есть жители Орловской области, сообщает ЦОС ФСБ.  Изъяты 353 единицы огнестрельного оружия, включая противотанковое ружье, гранатомет и три пулемета. Обнаружены более 79 килограммов взрывчатых веществ. Остановлена деятельность 45 подпольных мастерских.

В выявлении незаконной деятельности принимали участие сотрудники УФСБ, МВД, Росгвардии.

ИА «Орелград»

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