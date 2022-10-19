В Орловской области задержали подпольных оружейников

В сентябре проведены масштабные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Всего пресечена деятельность 123 жителей 45 субъектов России, которые занимались незаконным оборотом средств поражения, а также восстановлением боевых свойств оружия. В числе прочих есть жители Орловской области, сообщает ЦОС ФСБ. Изъяты 353 единицы огнестрельного оружия, включая противотанковое ружье, гранатомет и три пулемета. Обнаружены более 79 килограммов взрывчатых веществ. Остановлена деятельность 45 подпольных мастерских.

В выявлении незаконной деятельности принимали участие сотрудники УФСБ, МВД, Росгвардии.

ИА «Орелград»