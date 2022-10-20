Число обращений к губернатору резко сократилось

В третьем квартале орловцы не спешили общаться с Андреем Клычковым.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала информацию о работе с обращениями граждан, поступившими в III квартале 2022 года. Из отчета следует, что всего поступило 1836 письменных обращений, что на 30,7 процента меньше, чем в III квартале 2021 года. В структуре обращений в отчетном периоде времени больше всего оказалось заявлений – 1810. Кроме того, орловскому губернатору поступило семь предложений и 19 благодарностей.

Из них лично губернатору Андрею Клычкову было адресовано четыре благодарности: за поддержку, оказанную участникам специальной военной операции на Украине; за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области; за оказанную помощь в установке туристического дорожного знака «Спас-Чекряк» в районе поселка Успенский Болховского района; за оказанное содействие в решении вопроса о проведении ремонта фасада здания Болховского краеведческого музея.

Три благодарности поступили сотрудникам департамента здравоохранения Орловской области и подведомственных ему медицинских учреждений региона: за решение вопросов в сфере здравоохранения, в том числе о лекарственном обеспечении, лечении и оказании медицинской помощи. Из отчета также следует, что в III квартале 2022 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 1451 письменное обращение. Из них 358, или 24,7 процента, поставлены на контроль губернатором и его заместителями, а также руководителями департаментов. Кроме того, 189 обращений были рассмотрены совместно с органами местного самоуправления, в том числе 11 — с выездом на место.

ИА «Орелград»