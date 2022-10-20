Инфляцию в Орловской области оценили депутаты и статистики

Темпы роста цен на потребительском рынке региона немного возросли.

Орелстат представил информацию о динамике цен. Согласно предварительным данным, в сентябре 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,3 процента, а по сравнению с началом года увеличились уже на 11,2 процента. Отметим, что инфляция начала расти после небольшого перерыва: минувшим летом в регионе ежемесячно фиксировалась небольшая дефляция, то есть средний уровень цен снижался относительно показателей предыдущего месяца.

Возможно, в сентябре инфляцию подстегнул рост на некоторые товары, который фиксируется в сферах продаж продуктов питания, в том числе сезонный. Например, по сравнению с августом в Орловской области немного подорожала рыба мороженая, баранина, сливочной масло, куриные яйца и черный чай. В то же время немного снизились цены на сахар-песок, масло подсолнечное, некоторые виды круп, картофель, морковь, лук репчатый и яблоки. Целый ряд товаров, входящих в так называемый социальный набор товаров первой необходимости, сохранил ценники на уровне августа.

Что касается цен на автозаправках, то тут ситуация вырисовывается еще более любопытная. По данным Орелстата, в сентябре 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области повысились по сравнению с предыдущим месяцем всего на 0,03 процента. Правда, по сравнению с сентябрем 2021 года они выросли на 2,2 процента. Это означает, что не рост стоимости моторного топлива является главным текущим фактором, влияющим на инфляцию. Кстати, больше всего с начала года в регионе подорожали товары непродовольственной группы – на 15,4 процента. Продукты питания подросли в цене на 8,7 процента, услуги – на 7,5 процента.

Напомним, что ситуация с ценами стала предметом обсуждения на профильном заседании комитета по экономике Орловского облсовета. Так, представитель регионального департамента промышленности и торговли Виолетта Кочергина рассказала депутатам, что стоимость набора из 24 отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров уменьшилась на 42,4 рубля и составила 4588,52 рубля. Она заверила парламентариев в том, что дефицита продовольствия в регионе нет, товарное предложение достаточное, а покупательский спрос спокойный.

Тем не менее, по итогам заседания парламентский комитет решил рекомендовать правительству Орловской области держать на контроле ситуацию по обеспечению потребности населения в социально значимых товарах. Департаменту промышленности и торговли предложено усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке «в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары и за наполнением ассортимента торговых объектов продукцией региональных сельхозтоваропроизводителей в рамках программы импортозамещения».

ИА «Орелград»