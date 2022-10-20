Лучшие фильмы с Брэдом Питтом

Брэд Питт – один из самых эпатажных американских актеров, победитель многих киноконкурсов и премий. Почти половина ролей связана с фантастическими персонажами. Его можно увидеть в триллерах, комедиях, драмах. Актера любят зрители разных поколений, поэтому перечень фильмов, подготовленных онлайн-кинотеатром ivi, будет интересен многим.

Человек, который изменил все

Бейсбольная команда терпит одну неудачу за другой. После проигрыша на чемпионате 2001 г. руководство принимает решение урезать бюджет. По сюжету фильма “Человек, который изменил все” начальство понимает, что денег на покупку хороших игроков нет. С существующим составом на победу можно не расчитывать. Менеджер встречает Питера Бренда, выпускника одного из самых престижных университетов. Тот говорит, что вместо одного дорогого игрока можно приобрести несколько малоизвестных, но с хорошей статистикой. Билли Бину ничего не остается, как согласиться на это в надежде на хороший результат.

Знакомьтесь, Джо Блэк

В фильме “Знакомьтесь, Джо Блэк” ангел-смерти решил устроить себе выходной, поэтому преобразуется в красавчика Джо Блэка. Он отправляется в гости к одному из самых успешных газетных магнатов. Ему пора умирать, но пока его основное предназначение — быть проводником в мире живых людей ангелу-смерти. Из-за этого путешествие в мир иной откладывается. Джо знакомиться с разными радостями жизни, пытается помогать Уильяму с ведением бизнеса. Не все идет по плану. В него влюбляется дочка Перриша, ангел пытается разобраться в человеческих чувствах, но все сложнее, чем казалось. Как только Смерть устанет от своего отпуска, Уильяму придется умереть.

Однажды в… Голливуде

Лос-Анджелес, конец 60-х годов прошлого столетия. Рика перестают узнавать на улицах, о новых звездных ролях приходится только мечтать. Жалость к себе и алкоголь… Они не всегда хорошие союзники. В Голливуде происходят масштабные перемены. Актер может положиться исключительно на своего дублера и друга. Красавец Клифф никому не завидует, старается со всеми построить хорошие отношения. Об его прошлом ходят разные слухи. Он берется за любую работу, но влюбляется в девушку-хиппи из общины.

Игра на понижение

Майкл Бьюри в результате анализа текущей ситуации понимает, что рынок ипотеки в скором времени рухнет. Для получения прибыли он должен играть на понижение. Мужчина рискует, но при верных расчетах в скором времени он может стать настоящим миллионером. Он страхует вклады клиентов на крупную сумму, из-за чего опытные банкиры находятся в недоумении. Среди коллег ходят слухи о том, что у Майкла психическое расстройство, ведь финансовый рынок Америки стабилен.