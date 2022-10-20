Обанкротившееся «Ливенское мясо» куплено за 221,5 млн рублей

20.10.2022 | 12:59 Новости, Экономика

Агрофирма обанкротилась четыре года назад.

Компания «ЛивныИнтерТехнология» купила за 221,5 млн рублей предприятие «Ливенское мясо», обанкротившееся в 2018 году. Об этом сообщило издание «Вечерний Орел».

В агрофирме с 22-летней историей работало 300 человек. Но полумиллиардная задолженность перед одним из банков привела к банкротству, которое в судебном порядке было оформлено в декабре 2018 года. А за пару месяцев до банкротства на предприятии произошла вспышка африканской чумы свиней, которая привела к уничтожению 12 тысяч животных.

Новый владелец актива получил в прошлом году прибыль в размере 590 млн рублей. Основные виды деятельности компании – выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.

ИА «Орелград»

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