Под Орлом граждан начали готовить к обороне

Соответствующее постановление издали власти Ливенского района.

Глава Ливенского района Анатолий Шолохов издал постановление «Об организации подготовки населения Ливенского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Он также утвердил соответствующее положение и дал целый ряд рекомендаций главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и учреждений, начальникам муниципальных спасательных служб гражданской обороны.

Им поручено, в частности, разработать программы обучения работающего населения, личного состава спасательных служб и нештатных формирований гражданской обороны организаций с учетом особенности деятельности организаций. Для эффективного и качественного обучения населения рекомендовано оборудовать: при администрациях сельских поселений — учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; в организациях – классы (уголки) по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Отделу по мобилизационной подготовке поручено ввести контроль за созданием и работой учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Управлению образования администрации Ливенского района приказано активизировать работу по улучшению качества подготовки обучающихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», повышению квалификации учителей ОБЖ, а также по созданию и оснащению классов для изучения курса ОБЖ. Это же ведомство должно ежегодно планировать и проводить совместно с заинтересованными организациями соревнования «Школа безопасности».

ИА «Орелград»