Орловский автовладелец задолжал таможне миллион

Сумма задолженности, по решению суда, будет взыскана с него в полном объеме.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел примечательное гражданское дело о взыскании задолженности по уплате таможенных платежей и пеней. Истцом в рамках данного процесса выступила Ростовская таможня. Она просила взыскать с ответчика довольно крупную сумму. Причем важным фактором здесь стало время – судя по всему, ответчик его попросту упустил, поэтому набежали проценты.

«Как следует из материалов дела, 8 апреля 2015 года ответчик ввез на территорию Евразийского экономического союза через МАПП Донецк Миллеровской таможни, правопреемником которой является Ростовская таможня, автомобиль для личного пользования, — следует из информации Новодеревеньковского районного суда. — Срок временного ввоза транспортного средства был определен до 7 апреля 2016 года. Произведенным расчетом таможенных пошлин была установлена сумма задолженности, которая с учетом пеней составила 1 020 214,4 рубля».

В рамках досудебного урегулирования спора ответчику было направлено требование об уплате таможенных платежей, однако до настоящего времени указанная выше задолженность не погашена. Взыскать деньги таможня решила по суду. Последний пришел к выводу, что в установленный таможней срок транспортное средство с территории Таможенного союза ответчиком вывезено не было. Следовательно, счет действителен к оплате.

«Сведений о снятии с регистрационного учета, утилизации автомобиля либо иного отчуждения указанного имущества ответчиком не представлено, — подчеркнули в суде. — Доказательств тому, что административный ответчик обращался с мотивированным заявлением о продлении срока временного срока автомобиля до его истечения, материалы дела не содержат. В судебное заседание административный ответчик не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Суд взыскал с ответчика задолженность по уплате таможенных платежей и пени, а также расходы по уплате государственной пошлины. Решение в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»