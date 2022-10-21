Орловский онколог Михаил Калинин стал Заслуженным врачом России

Врач из Орловского онкологического диспансера уже 28 лет борется с опухолями.

Михаил Калинин, специалист Орловского онкологического диспансера, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, получил почетное звание «Заслуженный врач России». Указ о присвоении государственной награды был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Калинин в 1992 году с отличием окончил Воронежский государственный медицинский институт. На данный момент он работает в в отделении торакальной онкологии и имеет 28-летний медицинский стаж.

На протяжении карьеры он многократно проходил повышение квалификации и осваивал новые профессиональные навыки.

ИА «Орелград»