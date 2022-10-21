Орловское отделение ЛДПР отправило гуманитарную помощь в зону СВО

21.10.2022 | 14:21 Новости, Общество

Активисты передали груз для наших бойцов коллегам из Вологды.

При поддержке Центрального Аппарата ЛДПР  они принимали посылки от партийных отделений по пути следования до Белгорода. Сегодня, 21 октября, посетили Орловскую область

«Мы внесли свой вклад. Благодарю каждого нашего партийца за неравнодушие, понимание и поддержку. Поддержали наших бойцов рядовые члены ЛДПР, районные координаторы, депутаты», — цитирует главу Орловского отделения ЛДПР Владислава Числова пресс-служба.

В посылках продукты питания, одежда, лекарства, средства гигиены, дождевики.

ИА «Орелград»

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