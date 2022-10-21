Работа ОДСК отмечена в общероссийском рейтинге

Группа компаний лидирует по важным параметрам в Орловской области.

Так, ОДСК занимает первое место в регионе по темпам строительства. На октябрь 2022 года один дом – 429,72 дня. Застройщик удостоен высшего балла за соблюдение сроков ввода жилья. Также ОДСК лидер по объему работ. В I — III кварталах введено в эксплуатацию 56 053 м кв.

Благодаря ОДСК Орел растет и развивается. Расширяются микрорайоны Зареченский, Болховский. В привычных городских пейзажах появляются новые яркие дома – ЖК «Московский парк», «Цитрус». Также точечно ветхие здания заменяются современными новостройками.

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