Работа ОДСК отмечена в общероссийском рейтинге

21.10.2022 | 11:43 Новости компаний, Рекомендуем

Группа компаний лидирует по важным параметрам в Орловской области.

Так, ОДСК занимает первое место в регионе по темпам строительства. На октябрь 2022 года один дом – 429,72 дня. Застройщик удостоен высшего балла за соблюдение сроков ввода жилья. Также ОДСК лидер по объему работ. В I — III кварталах введено в эксплуатацию 56 053 м кв.

Благодаря ОДСК Орел растет и развивается. Расширяются микрорайоны Зареченский, Болховский. В привычных городских пейзажах появляются новые яркие дома – ЖК «Московский парк», «Цитрус». Также точечно ветхие здания заменяются современными новостройками.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.

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Орелград. 2022 год

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