В Орле откроется донецкая выставка «Стрелковое оружие 20 века»

Открытие состоится 25 октября в 14.00 в Военно-историческом музее.
На следующей неделе в Орловском Военно-историческом музее пройдет передвижная планшетная выставка Донецкого республиканского краеведческого музея «Стрелковое оружие XX века».
Темой станет история развития огнестрельного оружия в 20 веке — столетии, на которое пришлось две мировые войны. Ожидается, что на открытии выставки будут присутствовать сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея.
Выставка откроется 25 октября в 14.00 по адресу г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д.1.
ИА «Орелград»