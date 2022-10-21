В Орле откроется донецкая выставка «Стрелковое оружие 20 века»

Открытие состоится 25 октября в 14.00 в Военно-историческом музее.

На следующей неделе в Орловском Военно-историческом музее пройдет передвижная планшетная выставка Донецкого республиканского краеведческого музея «Стрелковое оружие XX века».

Темой станет история развития огнестрельного оружия в 20 веке — столетии, на которое пришлось две мировые войны. Ожидается, что на открытии выставки будут присутствовать сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея.

Выставка откроется 25 октября в 14.00 по адресу г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д.1.

ИА «Орелград»