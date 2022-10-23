Под Орлом глобализуют музей и библиотеки

23.10.2022 | 10:06 Культура, Новости

Роль учреждений культуры в развитии общества будут повышать.

Власти Болховского района утвердили новую муниципальную программу развития культуры. Ее действие рассчитано на два года. Мероприятиями, в частности, планируется охватить местный музей и библиотеки. В условиях всеобщей цифровизации и глобализации роль этих учреждений, по мнению авторов программы, только растет. В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, пишут они, связанные с созданием современного учета в музее, электронных каталогов в Межпоселенческой центральной библиотеке.

«Предусматривается перевод учета в музее на электронную программу «АС-3», создание электронных каталогов в Межпоселенческой центральной библиотеке, развитие системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, — говорится в паспорте программы. — На современном этапе невозможно недооценивать роль библиотеки в создании единого культурного пространства района. Вместе с богатейшими книжными собраниями сегодня библиотеки района являются также информационными центрами. Основой деятельности любой библиотеки является библиотечный фонд, представляющий организованное собрание документов».

А вот основной текущей задачей власти видят пополнение книжных фондов библиотек района для полноценного удовлетворения информационных и читательских запросов пользователей. Программой предусматривается ежегодное целевое финансирование, которое «позволит на основе политики комплектования обеспечить поступление в фонды библиотек района наиболее востребованных документов». Особую значимость приобретает и задача обеспечения сохранности и доступности предметов культуры и искусства, находящихся в федеральной и местной собственности, а также обеспечение единого культурно-информационного пространства.

«Особо важным в построении информационного общества и создании единого культурно-информационного пространства является внедрение и использование современных информационных продуктов и технологий в сфере культуры, повышение доступности виртуальных продуктов для населения, — следует из программы. — В условиях постоянно возрастающей роли информации в обществе, растущего спроса на информационные продукты, роль библиотек значительно увеличивается. Переход библиотек на электронную обработку документов и обслуживание читателей, увеличение числа сельских библиотек, имеющих доступ к интернет-ресурсам, создание электронных каталогов, приобретение библиотечной компьютерной программы окажет положительное влияние на развитие библиотечного обслуживания жителей района».

ИА «Орелград»

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