В Орле суд признал законность советского партийного стажа

Стаж работы в партийных органах может учитываться при оформлении пенсии.

Решение по гражданскому делу вынес Заводской районный суд города Орла. Интересно, что слушалось оно по исковому заявлению прокурора Советского района, действовавшего в интересах местного жителя. Ответчиком выступало отделение Пенсионного фонда РФ. В обоснование требований было указано, что прокуратура провела проверку по обращению орловца, которому чиновники отказали в перерасчете размера страховой пенсии по старости.

Сама пенсия была оформлена еще в 2013 году. Однако только недавно орловец узнал, что в его страховой стаж не были включены определенные периоды его работы. Хоть он неоднократно обращался к чиновникам с заявлением о перерасчете, ему неизменно приходил отказ в связи с тем, что «партийный билет и имеющиеся справки не являются документами, подтверждающими факт получения в спорном периоде заработной платы». Кроме того, ему сообщили о том, что период прохождения службы в Вооруженных Силах СССР также не засчитывается в трудовой стаж.

Между тем, было установлено, что орловец в советские годы занимал различные должности в райкоме ВЛКСМ. Данный стаж, по мнению прокуратуры, подтверждается записью в трудовой книжке, а также архивной справкой. В последней даже указаны суммы зарплат и денежных премий, которые комсомолец получал за свой труд. Служба в ВС СССР также подтверждается архивными справками, причем служил орловец офицером. Отметим, что из трудового стажа из-за воинской службы и работы в ВЛКСМ у орловца, по сути, выпало пять лет стажа.

Прокуратура просила суд обязать чиновников Пенсионного фонда зачесть этот период и произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости с учетом ранее неучтенной заработной платы — по сведениям, содержащимся в партийном билете. Представители ответчика исковые требования не признали, но суд иск удовлетворил. В решении указано, что партийным билетом подтверждается факт того, что истец в спорный период времени получал ежемесячный заработок. Следовательно, в общий страховой стаж подлежат включению периоды работы в партийной организации. Чиновников обязали произвести перерасчет пенсии.

ИА «Орелград»