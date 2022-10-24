Молодой орловец попал под следствие, опустошив чужую банковскую карту

Подозреваемый тратил деньги деньги с найденной банковской карты, а потом выкинул ее.

25-летний орловец стал фигурантом уголовного дела, опустошив найденную банковскую карту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Находясь в компании знакомых, молодой мужчина нашел карту, на которой было 5 600 рублей. Он начал оплачивать ей свои покупки, а когда деньги закончились — выкинул.

Хозяин карты обратился в полицию, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Обнаружить злоумышленника удалось благодаря камере видеонаблюдения в одном из магазинов, где проходили незаконные покупки. В настоящее время с молодого человека взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»