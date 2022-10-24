Орловец пожаловался на соседку, устроившую скотный двор

24.10.2022 | 11:26 Закон и порядок, Новости, Общество

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в содержании свиней и куриц.

Житель Орла пожаловался на соседку, устроившую на своей территории настоящий скотный двор. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты, выезжавшие на место, все осмотрели и на самом деле нашли многие нарушения. Оказалось, что женщина не соблюдала минимальное расстояние от места содержания свиней до границы соседнего участка. Помещения для куриц были расположены на территории, не имеющей соответствующие уклоны для стока и отвода поверхностных вод. Кроме того, территория подворья была не благоустроена, и не было обеспечено раздельное содержание птиц разных видов.

В итоге Россельхознадзор выдал требование об устранении нарушений и провел консультацию с владельцем животных.

ИА «Орелград»

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