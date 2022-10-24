Орловщине выделили полмиллиарда на частный индустриальный парк

Он разместится на улице Машиностроительной в Орле.

Резиденты будут специализироваться на производстве крепежа и оборудования для текстильной промышленности, сообщает портал правительства области. Индустриальный парк «Регион 57» за счет федеральных средств получит коммунальную и транспортную инфраструктуру, также с использованием субсидии построят три здания. Начало реализации запланировано на весну 2023 года. Планируется привлечь десять резидентов, которые создадут около 300 рабочих мест.

Средства выделяются по результатам конкурса, проведенного Минэкономразвития России. Из 21 заявки только пять не получили поддержки.

ИА «Орелград»