Орловской мэрии пришлось расплатится перед предпринимателями за школьное питание

24.10.2022 | 15:08 Закон и порядок, Новости

После вмешательства прокуратуры предприниматели получили ранее заработанные 22,4 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры Советского района орловской мэрии пришлось оплатить долги перед предпринимателями, обеспечивавшими питание в орловских школах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По сложившейся в последние годы традиции, городские власти не спешат оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей, выполнивших работы по благоустройству территорий, содержанию имущества, организации питания и поставке продуктов питания. Поэтому, выполнение деловых обязательств городские чиновники начинают после представлений прокуратуры. Так, в 2022 году в результате вмешательства прокуратуры Советского района Орла были погашены долги на общую сумму в  574,4 млн рублей.

Очередные выплаты обошлись городскому бюджету в 22,4 млн рублей. Мэрии пришлось выполнить обязательства перед 20 субъектами предпринимательской деятельности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования