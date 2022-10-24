Орловской мэрии пришлось расплатится перед предпринимателями за школьное питание

После вмешательства прокуратуры предприниматели получили ранее заработанные 22,4 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры Советского района орловской мэрии пришлось оплатить долги перед предпринимателями, обеспечивавшими питание в орловских школах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По сложившейся в последние годы традиции, городские власти не спешат оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей, выполнивших работы по благоустройству территорий, содержанию имущества, организации питания и поставке продуктов питания. Поэтому, выполнение деловых обязательств городские чиновники начинают после представлений прокуратуры. Так, в 2022 году в результате вмешательства прокуратуры Советского района Орла были погашены долги на общую сумму в 574,4 млн рублей.

Очередные выплаты обошлись городскому бюджету в 22,4 млн рублей. Мэрии пришлось выполнить обязательства перед 20 субъектами предпринимательской деятельности.

ИА «Орелград»