Орлу через восемь лет обещали «Космополис»

24.10.2022 | 11:06 Новости, Строительство

Заключение концессионного соглашения о возрождении зала «Юбилейный» в горпарке Орла планируют заключить в следующем месяце.

Аварийное здание обещают превратить в современный образовательно-досуговый центр «Космополис».  У города на ремонт здания нет собственных средств. С предложением вдохнуть новую жизнь в старое сооружение обратилось ООО «Космополис». На работы запросили восемь лет. Сроки продиктованы масштабностью проекта, пояснили в мэрии.

По подсчетам концессионера, на разработку проектно-сметной документации уйдет три года, пять лет – на реализацию. Объем инвестиций превысит 77 млн рублей. Здесь планируют проводить кинопоказы, выставки, театрализованные представления, размещать кружки и секции.

Право на аренду земельного участка оформляется на 49 лет, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Других интересантов на этот объект с августа 2022 года, когда было озвучено первое предложение,  не появилось.

ИА «Орелград»

 

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