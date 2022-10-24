Орлу через восемь лет обещали «Космополис»

Заключение концессионного соглашения о возрождении зала «Юбилейный» в горпарке Орла планируют заключить в следующем месяце.

Аварийное здание обещают превратить в современный образовательно-досуговый центр «Космополис». У города на ремонт здания нет собственных средств. С предложением вдохнуть новую жизнь в старое сооружение обратилось ООО «Космополис». На работы запросили восемь лет. Сроки продиктованы масштабностью проекта, пояснили в мэрии.

По подсчетам концессионера, на разработку проектно-сметной документации уйдет три года, пять лет – на реализацию. Объем инвестиций превысит 77 млн рублей. Здесь планируют проводить кинопоказы, выставки, театрализованные представления, размещать кружки и секции.

Право на аренду земельного участка оформляется на 49 лет, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Других интересантов на этот объект с августа 2022 года, когда было озвучено первое предложение, не появилось.

ИА «Орелград»