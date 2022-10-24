Под Мценском нашли собаку в заколоченной будке

24.10.2022 | 15:14 Новости, Происшествия

Неожиданная находка поджидала грибников в лесополосе у деревни Большое Думчино.

Неравнодушные орловцы освободили животное. Пес не сразу вышел из заточения. Он недоверчиво лаял и не покидал будку, в которой вероятно провел несколько дней.

Заявление в полицию о жестоком обращении с животным было подано 8 октября. На днях должен решиться вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Местные активисты уже нашли бывшую хозяйку собаки. Она из Мценска. Есть свидетель, который утверждает, что видел, как будку с животным грузили в машину.

ИА «Орелград»

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