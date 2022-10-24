В Орле малолетний ребенок остался запертым в квартире на шестом этаже

Дверь в квартиру захлопнулась, и ребенок остался совсем один.

В субботу, 22 октября, малолетний ребенок оказался запертым в квартире, расположенной на шестом этаже многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В десять утра взрослый человек вышел из квартиры, а дверь захлопнулась, и малолетний ребенок остался запертым в жилище. Это произошло в многоквартирном доме в переулке Артельный.

При помощи автолестницы спасатели смогли проникнуть на балкон квартиры, после чего ребенок был спасен, а дверь — открыта изнутри.

ИА «Орелград»