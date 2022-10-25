Мэрия оценила текущую и будущую ситуацию на рынке перевозок

Чиновники уверяют, что система перевозок станет лучше.

Как уже рассказывал «Орелград», совместными усилиями мэра Юрия Парахина и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Вадима Ничипорова утвержден документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2023 год. Принят он на фоне громкого скандала — правоохранители изучают заявления перевозчиков, которые, по сути, рассказали о коррупционной схеме, существующей, по их мнению, на этом рынке. Кроме того, предстоящая закупка автобусов вызвала разговоры о возможном переделе данного рынка.

Новый документ, утвержденный Парахиным и Ничипоровым, в какой-то мере проливает свет на планы мэрии. В частности, в нем описано текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города. Согласно данным мэрии, транспортное обслуживание Орла обеспечивается МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 18 частными перевозчиками. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется по одному трамвайному, четырем троллейбусным и 30 автобусным маршрутам, в летний период — дополнительно по трем сезонным дачным маршрутам.

«Общее количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по 30 маршрутам, составляет 309 единиц, — следует из документа. — Для перевозки маломобильных категорий граждан в городе Орле используется 58 низкопольных или полунизкопольных автобусов и два низкопольных троллейбуса. Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В салонах городского пассажирского транспорта, в том числе электрического транспорта, размещено оборудование для обслуживания проездных билетов с использованием транспортной электронной карты и банковской карты, обеспечивающее автоматизацию учета проезда. Кроме того, все автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и речевым автоинформатором».

Для Орла характерны концентрированные по времени и направлениям «часы пик». Автобусные перевозки осуществляются подвижным составом малого класса, который, по мнению чиновников, не может справиться с пассажиропотоком должным образом, особенно в часы пиковых нагрузок. «Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров», — говорится в документе.

«Решение данной проблемы возможно путем замены подвижного состава малой вместимости транспортными средствами средней и большой вместимости, — говорится также в новом постановлении мэра. — В 2022 году было приобретено 28 автобусов большой вместимости, в 2023 году планируется приобрести еще 20 автобусов. Все автобусы будут работать на городских маршрутах, что приведет к улучшению качества обслуживания пассажиров. Данная работа будет продолжена». Впрочем, в заключение мэрия отмечает, что все представленные в документе планирования основные мероприятия «должны быть реализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые подлежат уточнению и доработке в процессе их осуществления».

ИА «Орелград»