Облсовет выступил за сохранение традиционных семейных ценностей

Депутаты ставят вопрос о внесении изменений в национальное законодательство.

В Орловском областном Совете народных депутатов прошло очередное заседание президиума, на котором было принято решение о проведении очередного заседания регионального парламента. Также была утверждена и повестка дня будущей сессии. Как уточнили в пресс-службе облсовета, в нее вошло 45 вопросов. Среди прочего депутаты рассмотрят вопрос о проекте постановления «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство РФ и Министерство просвещения РФ по вопросу сохранения традиционных семейных ценностей».

Как следует из этого проекта, обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики РФ. Для сохранения семейных и родственных отношений подготовка к семейной жизни должна осуществляться в соответствии с возрастом на всех этапах развития и формирования личности.

«У подрастающего поколения, воспитанного в духе свободы самовыражения, отхода от сложившихся в обществе стереотипов поведения, формирование самоидентичности может происходить в искаженном виде, — отмечено в документе. — В настоящее время наблюдается характерная тенденция последних лет во всем мире – быстрый рост числа трансгендеров среди подростков, которые таким образом пытаются избавиться от своих психологических проблем. Широко распространяются идеи бездетности как сознательного выбора («чайлдфри»). Вырождение человечества идет полным ходом: в мире расширяются возможности по применению в отношении детей блокаторов полового созревания, при помощи медицинских препаратов можно останавливать естественные физиологические процессы детей».

Парламентарии указывают и на то, что средства массовой информации зачастую преподносят социальные роли мужчин и женщин таким образом, что сами же закладывают установки и стереотипы поведения у подрастающего поколения. А это оказывает огромное влияние на формирование личности. Наиболее подверженными такому влиянию оказываются подростки. У них нет критического мышления, они пассивно поглощают все то, что воздействует на них с экрана телевизора, компьютера или мобильного телефона.

«Не имея в достаточной степени жизненного опыта, устоявшихся представлений о том, что «хорошо», а что «плохо», ребенок может получить неверные ориентиры, которые в дальнейшем и будут определять всю его жизнь, — говорится в тексте обращения. — Учитывая такую мировую тенденцию, в России необходимо продолжать ранее взятый курс на сохранение традиционных ценностей, не допускать подобных экспериментов над детьми».

Орловские депутаты считают, что в современном мире запреты не являются эффективным методом. Надо создавать многоуровневую комплексную альтернативу, которая позволить конкурировать и противостоять негативным воздействиям в формировании здорового поколения россиян, при этом важную роль играет семья. Прививать семейные ценности, стремление создать полноценную семью, научить культуре общения и уважения в семье, основам взаимоотношений полов – этим должна заниматься не только семья, но и школа.

«В 1980-х годах появилась дисциплина «Этика и психология семейной жизни», — напоминают орловские парламентарии. — Но скоро ее вытеснили другие предметы. Современное школьное образование отличается от советского. Это связано, в первую очередь, с тем, что изменился и окружающий мир – стал более динамичным, технологичным, разнообразным. Но есть знания, которые не устаревают. На уроках этики давали начальные знания практической психологии: как строить семейную жизнь, воспитывать детей, как важно уважать друг друга. Таким навыкам и сегодня найдется применение в жизни каждого человека. В современной школе подобная дисциплина «Основы семейной жизни» в качестве обязательного предмета была бы актуальной и полезной».

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования. Например, одним из вариантов могло бы быть включение предмета «Основы семейной жизни» с 8 класса «в целях формирования у школьников подросткового возраста, начиная с 14 лет, правильного отношения к семье». Также орловские депутаты призывают разработать и внедрить в образовательный стандарт единую учебную литературу, позволяющую вооружить молодое поколение знаниями и умениями, необходимыми для счастливой семейной жизни. Все это Орловский облсовет изложит в своем обращении в правительство страны и Министерство просвещения РФ и озвучит просьбу «рассмотреть возможность внесения в правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся воспитания подрастающего поколения и направленных на сохранение традиционных семейных ценностей».

ИА «Орелград»