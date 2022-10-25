Орловский областной суд рассматривает дело убийцы Вики Гнедовой

Прошло первое заседание по делу Шавката Шаяхметова.

В Орловском областном суде прошло первое судебное заседание по делу предполагаемого серийного убийцы из Залегощенского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Шавкат Шаяхметов обвиняется в совершении серии особо тяжких преступлений, в том числе — убийстве трех малолетних детей. Резонансное дело об убийстве Вики Гнедовой вышло на финишную прямую, и сегодня были допрошены потерпевшие.

Для поддержания обвинения создана целая группа государственных обвинителей, которую возглавил заместитель областного прокурора Борис Непорожный.

«Государственное обвинение будет добиваться вынесения справедливого судебного решения по делу», — заявили в прокуратуре.

ИА «Орелград»