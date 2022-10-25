Прямо сейчас орловцы могут наблюдать солнечное затмение

Наблюдать за явлением невооруженным взглядом не следует.

В эти минуты жители Орловской области могут наблюдать солнечное затмение. Уже сейчас видно, как Луна начинает загораживать Солнце.

Специалисты категорически не рекомендуют рассматривать явление невооруженным взглядом, и к их рекомендациям следует прислушаться. Для наблюдения за затмением можно воспользоваться двумя-тремя парами солнечных очков.

Ожидается, примерно в 13:40 наступит максимальная фаза затмения, когда она на две трети закроет светило. Солнце при этом будет похоже на месяц. После этого Луна постепенно начнет сходить и где-то в 14:51 полностью сойдет с солнечного диска.

ИА «Орелград»