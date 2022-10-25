Ремонт клумб на улице Ленина обойдется почти в 1,3 миллиона рублей

В настоящий момент чиновники ищут подрядчика для выполнения работ.

Администрация города Орла организовала торги, победитель которых получит право на заключение муниципального контракта. Речь идет о проведении работ по ремонту клумб, расположенных на улице Ленина в областном центре. Начальная цена контракта установлена в размере 1,281 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета города. Провести торги и заключить контракт мэрия поручила Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Это же учреждение будет осуществлять контроль за ходом, качеством и сроками выполнения работ.

Требования к содержанию, качеству и безопасности этих работ установлены контрактом. Так, подрядчик обязан выполнить ремонт своими материалами и средствами. Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении, не допускаются. Исключение сделано только для ремонта существующей плитки.

Согласно контракту, подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Он должен убирать и вывозить мусор с места работ, причем уборка материалов после окончания работ также возложена на него – сделать это он должен собственными силами и за счет собственных средств. Как следует из конкурсной документации, при ремонте клумб выполняется установка плимеркомпозитных ламелей с использованием закладных деталей и анкеров.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки заказчиком всего объема работ по контракту. Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. В случае выявления недостатков гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подрядчика и МКУ «ОМЗ». Для установления факта некачественно выполненных или невыполненных работ учреждение вправе привлечь независимую экспертную организацию. Если результатами экспертизы будут подтверждены недостатки, МКУ «ОМЗ» вправе потребовать от подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет.

ИА «Орелград»