Андрей Клычков: чиновники отдают четверть зарплаты на нужды армии

Также, по словам губернатора, все сотрудники администрации, школ и детских садов уже давно являются волонтерами, работающими по ночам и выходным.

Сотрудники областной администрации отдают 25 % от своей заработанной платы на закупки, необходимые российской армии. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Один из орловцев предложил областным чиновникам, включая губернатора и его замов, отдать по 10 % от своих зарплат на нужды армии. Губернатор (или лица, обслуживающие его аккаунты) ответил очень оперативно и эмоционально:

«Мы уже давно 25 % отдаём. Это как минимум. Более того, сотрудники администрации проявляют человеческие качества и: оплачивают съемные квартиры для семей мобилизованных, покупают продукты питания детям, памперсы, покупают одежду, обувь. Знаю что один парень, муж сотрудницы, бизнесмен — дал большую сумму на такие расходы. Все семья у нас на контроле, всем мои коллеги помогают».

Также глава региона отметил, что » все сотрудники администрации, школ, детских садов и тд» уже давно являются волонтерами, работающими и по ночам, и по выходным.

ИА «Орелград»