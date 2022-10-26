Донецкая выставка оружия приехала в Орел

Образцы стрелкового оружия представлены в Военно-историческом музее.

В Орле состоялось открытие передвижной планшетной выставки Донецкого республиканского краеведческого музея «Стрелковое оружие XX века». Она проводится в Военно-историческом музее. Выставка посвящена истории известных мировых образцов огнестрельного оружия прошлого столетия. Как рассказали в Орловском областном краеведческом музее, выбор был не случайным, ведь именно XX век стал самым активным периодом создания новых систем вооружения.

«Этому способствовали две мировые войны, разразившиеся в первой половине столетия, — напоминают в учреждении. — Период 1900-1920 гг. ознаменовался появлением таких видов вооружения, как боевые самодвижущиеся бронированные машины, самолеты, корабли, артиллерийские системы сверхмощных калибров и отравляющие газы. От общих тенденций развития не отставали конструкторы стрелкового вооружения. В период первой половины XX века в армиях разных стран появились новейшие образцы пистолетов, винтовок, карабинов».

В качестве примера приводится Первая мировая война, бушевавшая с 1914 по 1918 год. Тогда на полях сражений появился новый вид стрелкового оружия, который сразу показал свою эффективность — ручные и станковые пулеметы. В дальнейшем они получили свое развитие, пулеметы стали устанавливать на бронемашины, танки и самолеты. С началом Второй мировой войны гонка вооружений лишь усилилась. Многие конструкторы создали когда образцы новых видов стрелкового оружия, поскольку в нем массово нуждались армии воюющих стран.

«В период Второй мировой войны 1939-1945 гг. возрастает потребность насыщения пехотных частей автоматическим оружием, — говорят в областном краеведческом музее. — Выпуск такого класса вооружения как пистолеты-пулеметы, ручные и станковые пулеметы в это время неуклонно растет». Словом, со всем этим и смогут ознакомиться посетители выставки.

ИА «Орелград»