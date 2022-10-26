Иностранцы, вызванные в орловский военкомат, вернулись к работе

Директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин рассказал, что его сотрудники, получившие мобилизационные повестки, снова на заводе.

«Ситуация всё равно непонятная. С какой целью моим сотрудникам, тем более не гражданам России, прислали повестки? Теперь этим вопросом займутся правоохранительные органы и прокуратура», – рассказал журналистам «ОрелТаймс» Юрий Парахин.

Информация о том, что повестки стали раздавать иностранцам появилась 25 октября. Юрий Парахин записал видеокомментарий, в котором назвал поведение властей «бардаком». Он подчеркнул, что предприятие вынуждено было приостановить работу, так как вызвали большую часть мужчин – 50 человек.

В телеграм-канале Орел24, который называют близким силовикам, 26 октября появилось пояснение.

«Из очень достоверных источников нам стало известно, что они [военкоматы, прим. ред.] действительно разослали письма в огромное количество организаций с приложением пачек именных повесток их сотрудникам, в том числе иностранцам, айтишникам и т.п. А причиной тому стало неисполнение руководством этих организаций требований законодательства РФ по мобилизационному учету <…>, а именно непредоставление в военкоматы в установленные сроки необходимых сведений».

ИА «Орелград»