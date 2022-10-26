Орловцам предложили побороться за 4 миллиарда от президента

Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте нового конкурса.

Президентский фонд культурных инициатив дал старт заявочной кампании первого грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подробности сообщили в Орловском областном центре народного творчества. Подать заявки можно через информационную систему Фонда культурных инициатив. Сделать это могут подать негосударственные некоммерчекие организации, а также коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Прием заявок продлится до 17 ноября 2022 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе». Обращает на себя внимание последнее направление, ведь оно появилось в списке впервые. В нем можно представить проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство.

«Также направление предусматривает предоставление инициатив, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства, — сообщается на сайте Орловского центра. — Общий фонд грантового конкурса – 4 миллиарда рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года».

Интересно, что в этом году для потенциальных участников конкурса был организован своего рода тренажер – они могли заполнить тестовые заявки, заранее ознакомившись со всем процессом. Раньше допуск к формам заявки открывался одновременно со стартом заявочной кампании. В Орловском центре напоминают, что за время своей работы Фонд культурных инициатив провел уже шесть конкурсов: три основных и три специальных. В информационной системе зарегистрировались свыше 82,6 тысячи проектных команд. По результатам всех завершенных отборов поддержаны почти 4 тысячи проектов на общую сумму порядка 11 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»