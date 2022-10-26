Орловцы, воспитывающие детей-инвалидов, освобождены от мобилизации

Также призыву не подлежат отцы двух детей, жена которых ждет третьего ребенка.

Отцы детей-инвалидов подлежат освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации, вне зависимости от общего числа детей в семье. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на депутата Госдумы Нину Останину, возглавляющую комитет по делам семьи, женщин и детей.

Помимо этого, не будут призываться отцы двоих детей, жена которых ждет еще одного ребенка. Речь идет о парах, в которых жена находится на 22-й или более поздней неделе беременности.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности — принята! Также в директиву внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!», — написала Останина в своем Телеграм-канале.

ИА «Орелград»