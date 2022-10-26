Почти половина многодетных мобилизованных решила не возвращаться

26.10.2022 | 10:44 Новости, СВО

Военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак пояснил, что решение принято «по согласованию с женами».

11 многодетных орловцев вернулись в регион 25 октября. Кадры и комментарии с места встречи опубликованы в канале «Телеграммы из Орла». По закону о мобилизации, призыву не подлежат граждане, которые имеют на иждивении четырех многодетных детей. Однако в рамках частичной мобилизации решили изменить условия. Оказавшиеся в учебных центрах отцы троих малышей получили возможность вернуться домой. Некоторые из них уже полностью прошли подготовку.

«На рассмотрении более 30, — сообщил журналистам Дмитрий Примак. — Мы пытались вернуть порядка 20 человек, но вернули всего 11. Девять человек, по согласованию со своими женами, приняли решение остаться в воинских частях, чтобы исполнять свой долг по защите нашей Родины».

ИА «Орелград»

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