Сергей Лежнев рассказал о визите в Волноваху, который, по его словам, вдохновил мэра Орла Юрия Парахина на волнующие население решения.

Он поведал о совместной поездке в город Волноваха (ДНР), в ходе которой орловские чиновники насмотрелись на местных жителей, переоборудовавших подвалы в квартиры, чтобы спастись от украинских обстрелов. Из контекста заявления Лежнева следует, что именно эта командировка побудила Юрия Парахина принять решения о «тревожных чемоданчиках» и подготовке укрытий для гражданского населения.

«Друзья, не надо паниковать, не надо бояться, надо просто быть готовым ко всему. Всем мирного неба над головой», — написал Сергей Лежнев в соцсетях.

Также Сергей Лежнев рассказал о каких-то украинских чудо-ракетах, стреляющих аж на 350 километров и, якобы, представляющих угрозы для Орловщины, находящейся в 92 километрах (по воздуху) от Украины.

Отметим, что город Волноваха в следствии своего географического положения являлся местом кровопролитных боев еще в 2014 году, чего нельзя сказать об орловских городах, которые даже не являются приграничными территориями.

Кроме того, Соединенные Штаты не поставляли Украине ракет, преодолевающих расстояния в 300 километров. По сообщениям российских военных корреспондентов, самые опасные из украинских орудий могут прицельно стрелять на 50-60 километров, что не представляет для Орловской области никакой угрозы. При этом, речь идет о дорогостоящих ракетах, которые используются для поражения особенно значимых военных объектов, коих в Орловской области нет.

ИА «Орелград»