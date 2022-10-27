Спортплощадку в Покровском за 9,6 млн рублей построит одинокий москвич

27.10.2022 | 10:05 Новости, Строительство

На участие в электронном аукционе была подана только одна заявка.

Фото Администрации Болховского района

За устройство универсальной спортивной площадки на улице Лесная в пгт Покровское  возьмется  ООО «Новые архитектурные технологии». Цена контракта равна начальной и составляет 9 653 258 рублей 40 копеек, указано на сайте «Госзакупки». Работы необходимо выполнить до 1 июля 2023 года.

На площадке запланированы мини-футбольное поле, площадка для пляжного волейбола, площадка для баскетбола, участок для прыжков в длину, трибуны, озеленение, скамьи и урны.

Напомним, строительство таких спортивных площадок анонсировали в нескольких населенных пунктах Орловской области. ООО «Индустриальная Промышленная Компания «Спорт-Групп» получило контракт на объект в поселке Нововолковский. Многофункциональные универсальные спортплощадки должны также появиться в поселках Совхозный, Долгое.

По данным kartoteka.ru,  ООО «Новые архитектурные технологии» зарегистрировано в Москве в конце 2019 года. Учредитель и директор — Агарон Алексанян. Численность персонала – 1.

ИА «Орелград»

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