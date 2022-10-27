В Орле снова эвакуируют школы и детские сады

Прошлые ложные сообщения о минировании поступили всего три дня назад.

Орловские учебные заведения снова получили сообщения о минировании, что привело к массовой эвакуации учащихся.

Сотрудники полиции проверяют помещения, чтобы удостовериться в том, что сообщения были ложными. В некоторых учебных заведениях после осмотра помещений детей вернули обратно, и занятия продолжаются согласно учебному расписанию.

Отметим, что прошлая серия массовых эвакуаций была всего лишь несколько дней назад — 24 октября. Тогда сообщения поступили в более позднее время, поэтому большинство школьников уже успели отучиться и вернуться домой.

ИА «Орелград»