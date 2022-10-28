Музеи из Орла и Донецка пришли к соглашению

Два краеведческих музея договорились в Орле о сотрудничестве.

В Орле представители областного краеведческого музея заключили соглашение о сотрудничестве Донецким республиканским краеведческим музеем. Произошло это в рамках открытия передвижной планшетной выставки «Стрелковое оружие XX века». Как уже рассказывал «Орелград», она приехала в Орел из Донецка и начала работать в местном Военно-историческом музее. Кстати, Донецкий музей является многопрофильным краеведческо-культурным комплексом. Многие его экспонаты являются уникальными и имеют мировое значение.

«Сотрудничество предусматривает разработку и реализацию совместных образовательных и культурных программ, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов, направленных на реализацию просветительских и культурных проектов, — сообщили в Орловском областном краеведческом музее. — Связи Орловского края и Донбасса складывались на протяжении длительного времени. Немало жителей Орловской губернии в начале XX века переехали в Донбасс, где находили работу на угольных шахтах в окрестностях Юзовки (современного Донецка)».

Например, в Орле напоминают, что еще в детстве, до революции, из Орловской губернии в Донецк переехала семья Алексея Стаханова, прославившегося на всю страну своими трудовыми подвигами в период индустриализации 1930-х годов. Именно в его честь было названо Стахановское движение, получившее известность и за пределами Советского Союза. Не менее известным было в свое время и Изотовское движение. Так вот, семья Никиты Изотова тоже перебралась в Донецк из Орловской губернии. Впрочем, в те времена это было обычным делом.

«В годы Советской власти – до и после Великой Отечественной войны, орловцы также целыми семьями переселялись на постоянное место жительства в регионы Донбасса – Сталинскую (Донецкую) и Ворошиловградскую (Луганскую) области, — напоминают в Орловском областном краеведческом музее. – Двенадцать Героев Советского Союза и три полных кавалера ордена Славы, родившиеся на Орловской земле, впоследствии жили в Донецком регионе».

Добавим, что специалисты орловского музея уже приступили к сбору материалов по теме «Орловцы Донбасса». Позднее они будут объединены в выставку, которая с одноименным названием откроется в канун 9 мая 2023 года. Как уточнили в учреждении, она будет посвящена «неразрывной связи нашего региона и бывших восточных областей Украинской ССР».

ИА «Орелград»