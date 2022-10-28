Народные дружины помогли пресечь две сотни правонарушений

Также общественники помогли раскрыть четыре преступления.

В Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды подразделений полиции, а также вневедомственной охраны Росгвардии. Однако немалый вклад в дело защиты правопорядка вносят и общественники. Так, по информации регионального Управления МВД России, за девять месяцев 2022 года при участии народных дружин было раскрыто четыре преступления и пресечено 241 административное правонарушение.

Кроме того, с использованием технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Орловской области за отчетный период времени было раскрыто девять преступлений и пресечено 179 административных правонарушений. АПК «Безопасный город» позиционируется как совокупность государственных и иных информационных систем в сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности, объединенных в единое информационное пространство.

Добавим, что в целом сотрудниками органов внутренних дел за девять месяцев текущего года выявлено 27 631 административное правонарушение, в том числе 26 736, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами КоАП РФ. Оставшиеся 895 – это нарушения тишины и покоя граждан. Ровно столько граждан было привлечено сотрудниками полиции к административной ответственности вы рамках статьи 10.1 Закона Орловской области об административных правонарушениях. Кроме того, составлено 8162 протокола по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 2566 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 1509 — по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

ИА «Орелград»