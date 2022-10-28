Орловцы, обманывавшие детей-сирот, отделались условными сроками

Штрафы и условные сроки получили чиновник и его знакомый риэлтор.

Двое орловцев, нажившихся на жилье для детей-сирот, отделались условными сроками и умеренными денежными штрафами. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновник и риэлтор в 2015 году решили завысить стоимость жилья для сирот, чтобы извлечь для себя финансовую выгоду. Результатом стало уголовное дело, возбужденное по статье «мошенничество».

Советский районный суд, рассматривавший дело, признал фигурантов виновными, но решил наказать их условными сроками. Чиновник также получил штраф в размере 200 тысяч рублей, а риэлтор должен будет заплатить 500 тысяч.

При этом, мошенническими действиями бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 3,6 млн рублей.

ИА «Орелград»