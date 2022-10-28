СМИ: Клычков пойдет свидетелем по делу экс-главы Корпорации развития

28.10.2022 | 13:30 Важное, Закон и порядок, Новости, Экономика

Алексея Илясова обвиняют в том, что подделав подписи, он назначил себе оклад в размере 300 тысяч рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит в качестве свидетеля на судебном  процессе Алексея Илясова, бывшего руководителя Корпорации развития Орловской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Дело рассматривается в Заводском районном суде. Илясова обвиняют в том, что он установил себе оклад в размере 300 тысяч рублей, подделав подписи членов наблюдательного совета Корпорации. Вероятно, обвинение считает, что Клычков не мог не знать о происходящем и хочет услышать его позицию.

Перерасход фонда зарплаты привел к дополнительным убыткам компании в объеме свыше трех миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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