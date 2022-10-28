В Орле льготы на родственников участников СВО распространяются на братьев, сестер и детей от прошлых браков

Решение было принято депутатами Орловского горсовета.

Братья, сестры, а также дети от прошлых браков участников Специальной военной операции могут рассчитывать на получение льгот. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение было принято Орловским городским Советом народных депутатов и дает право на приоритетное право зачисления в детские сады и учреждения культуры, бесплатное горячее питание в школах, освобождение от платы за детский сад и пришкольные лагеря, а также — полную компенсацию при оплате путевки в загородные лагеря.

Начиная с 1 декабря к льготам также добавится бесплатный проезд в общественном транспорте.

ИА «Орелград»