В Орле рассказали, как правильно покупать хлеб

Список рекомендаций опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В Орловской области в текущем году специалисты Управления Роспотребнадзора провели контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 72 организаций, выпекающих и продающих хлебобулочные и кондитерские изделия. В рамках государственного надзора было исследовано 223 пробы таких товаров на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели. Как показали исследования, все они соответствовали нормативным требованиям.

Такие статистические данные привели в Управлении Роспотребнадзора, а попутно дали жителям региона список полезных рекомендаций. Специалисты напоминают, что хлебобулочные изделия занимают ведущее место в рационе питания практических всех социально-демографических групп населения России. В большинстве случаев в продукт добавляют дрожжи в качестве разрыхлителя. Но наибольшее количество питательных веществ содержится в бездрожжевых изделиях, приготовленных из цельного зерна с добавлением отрубей. Чем меньше обработаны зерна, тем дольше они перевариваются, снабжая организм важными для него веществами, — объясняют эксперты.

«Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что приобретать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах, хлебных отделах продовольственных магазинов и других предприятий торговли, где созданы условия для их хранения и реализации данной пищевой продукции, — сообщается на сайте ведомства. — При покупке кондитерских и хлебобулочных изделий рекомендуем: при выборе хлеба первым делом нужно обратить внимание на его форму. На ней не должно быть вмятин, а в мякише — комков и пустот. При сжатии качественного хлеба, его мякиш вначале деформируется, а затем приобретет первоначальный вид».

Также орловцам напомнили о том, что потребитель имеет право требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых им изделий. Стоит обращать внимание на срок годности, который должен быть указан на упаковке. Чтобы хлеб сохранял свои полезные свойства, специалисты советуют хранить его в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. В полиэтиленовые пакеты складывать хлеб не нужно, поскольку так он быстрее портится.

«При выборе хлебобулочных изделий чаще отдавайте предпочтение тем видам продукции, которые будут полезны для вашего здоровья (обогащенной микронутриентами, с повышенным содержанием пищевых волокон, с использованием различных зерновых добавок, из цельнозерновой муки, с наличием сухофруктов, орехов, семян льна и тыквы), — говорят в Роспотребнадзоре. — В таком хлебе содержатся важные витамины и микроэлементы, он полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, незаменим для тех людей, кто контролирует свой вес».

ИА «Орелград»