Проект зон охраны областного Дворца пионеров одобрен

В охранных зонах будет установлен особый правовой режим.

Трио экспертов вынесло положительное заключение на проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание дворца пионеров и школьников». Он был разработан в рамках государственного контракта одной из частных фирм. После утверждения проекта будет установлено несколько зон охраны, в каждой из которых будет введен особый правовой режим использования территории. Например, в охранной зоне ОЗ будет разрешена только хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.

При этом под запрет попадут строительство капитальных объектов, в том числе прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабелей и т.д.) наземным и надземным способом. Будет запрещена установка ограждений из бетонных плит, металлопрофиля, использование в окраске ограждений ярких цветов. Также запретным станет размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия.

Размещение временных некапитальных построек (киосков, навесов, гаражей, павильонов и т.п.) и установку следующих средств наружной рекламы и информации (перетяжек и всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций) также внесут в запретный список. Отметим, что Дворец пионеров и школьников, расположенный в Орле на улице Салтыкова-Щедрина, был принят на государственную охрану постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года. Здание зарегистрировано в едином государственном реестре памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Границы защитной зоны установлены на расстоянии 100 метров от внешних границ памятника.

Согласно исторической справке, Дворец пионеров и школьников расположен в границах квартала, который со второй половины XIX века был занят усадьбой Александринского института благородных девиц. Согласие на учреждение в Орле Института благородных девиц в 1851 году дал Николай I. Место под институт отвели в дворянской части города на Полесской площади, где до 1847 года находился деревянный театр. В начале 1865 года здание института было полностью отстроено. 6 февраля 1865 года оно было освещено Преосвященным Поликарпом в присутствии губернатора Левашова, попечительницы института Апраксиной и многочисленных гостей. Первой начальницей Орловского института стала Агнесса Александровна фон Вессель.

Здание Александринского института явилось подлинным украшением губернского центра. Летом 1867 года Александр II с сыном Владимиром посетил Институт благородных девиц в Орле, прибыв в учебное заведение специально. Вся Московская и Болховская улицы, по которым следовали высокие гости, были заполнены народом и украшены флагами, зеленью, коврами и цветами. Второй раз семья Александра II навестила институток в конце июля 1869 года. Тогда вместе с царем в Орел прибыли его супруга Мария Александровна, великий князь Николай Николаевич-младший и дети — 9-летний Павел и 16-летняя Мария.

Здание Института благородных девиц уцелело во время революции и гражданской войны, простояло еще около 30 лет, и было разрушено при отступлении немцев из Орла в 1943 году. Первый Дом пионеров открылся в Орле в 1924 году. Городские власти передали пионерской организации помещение клуба имени Третьего интернационала. Существующее здание Дворца пионеров и школьников было построено после Великой Отечественной воины на улице Салтыкова-Щедрина на месте усадьбы Александринского института благородных девиц в 1961 году в стиле неоклассицизма.

ИА «Орелград»