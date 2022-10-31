Орловский техникум сферы услуг лишился сомнительного подрядчика

31.10.2022 | 7:26 Новости, Строительство

Победитель электронного аукциона на ремонт крыши признан уклонившимся от заключения контракта.

Всего на отбор было подано восемь заявок. Победителем было признано ООО СК «Сибкомфорт», снизив цену контракта в сравнении с начальной почти на миллион – до 2 846 266 рублей 95 копеек. Однако до работы дело не дошло.

Ранее «Орелград» писал, что есть сомнения в состоятельности ООО СК «Сибкомфорт» из Красноярска. Арбитражный суд  края рассматривает иск ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»  о взыскании с компании более 4 млн рублей, выплаченных по гарантии. Кроме того, в 2022 году рассматриваются или вынесены решения еще по восьми делам на общую сумму больше миллиона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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