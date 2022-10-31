Орловский техникум сферы услуг лишился сомнительного подрядчика

Победитель электронного аукциона на ремонт крыши признан уклонившимся от заключения контракта.

Всего на отбор было подано восемь заявок. Победителем было признано ООО СК «Сибкомфорт», снизив цену контракта в сравнении с начальной почти на миллион – до 2 846 266 рублей 95 копеек. Однако до работы дело не дошло.

Ранее «Орелград» писал, что есть сомнения в состоятельности ООО СК «Сибкомфорт» из Красноярска. Арбитражный суд края рассматривает иск ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о взыскании с компании более 4 млн рублей, выплаченных по гарантии. Кроме того, в 2022 году рассматриваются или вынесены решения еще по восьми делам на общую сумму больше миллиона.

ИА «Орелград»