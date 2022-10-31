Половина прибыли орловского бизнеса пришлась на АПК

Сельское хозяйство в текущем году оказалось очень рентабельным.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2022 года. Сообщается, что сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона за указанный период времени в действующих ценах сложился в сумме 31,057 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 210 орловских предприятий получили совокупную прибыль в размере 32,192 миллиарда рублей, а 63 предприятия сработали с убытком на сумму 1,135 миллиарда рублей.

Отметим, что статистика приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций. Что касается всех остальных, то наиболее рентабельным, судя по приведенным цифрам, является агропромышленный комплекс. По данным Орелстата, совокупная прибыль организаций сферы «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составила 14,512 миллиарда рублей. То есть почти половина всей прибыли приходится на АПК.

На втором месте в рейтинге наиболее преуспевающих отраслей региональной экономики расположились предприятия сферы обрабатывающих производств. Их совокупная прибыль за январь-август 2022 года составила 10,268 миллиарда рублей. На третьем месте расположились организации сферы «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», прибыль которых составила 4,959 миллиарда. В числе неудачников текущего года оказались организации, работающие в области информации и связи. Их совокупный убыток оценивается в 29,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»