Клычков рассказал о «стройках века»

Губернатор Орловской области в ходе прямого эфира в соцсетях 31 октября кратко затронул грандиозные объекты, часть из которых на слуху уже больше десятка лет.

«В пятницу разместили торги по нашему «Титанику», до середины января будет прием заявок на выбор подрядчика, кто будет достраивать. В бюджете все денежные средства заложены. Работы уже начинаются в этом году. Размещены торги по строительству аэропорта «Южный». Идет проектирование по Западному обходу Орла. Наш регион в числе четырех попал в реализацию кампусного проекта. Начало строительства уже в следующем году. Все задачи, которые вы передо мной ставили, будем выполнять. Уверен, все будет реализовано», — подчеркнул Андрей Клычков.

В комментариях Департамент дорожного хозяйства уточнил, что проектирование строительства Западного обхода должно быть закончено в 4-м квартале 2023 года. Заказчиком работ выступает ФКУ Упрдор МОСКВА-ХАРЬКОВ.

Напомним, многопрофильный медицинский центр на бульваре Победы строили уже четыре губернатора с 2007 года. Аэропорт «Южный» исключили из госреестра гражданских аэродромов в 2010 году. С тех пор ведутся разговоры о том, что Орел снова должен обрести крылья. Жители ближайшего выросшего микрорайона выступают категорически против возрождения объекта. На объездную Орла, от трассы на Брянск до М-2, искали средства и инвесторов уже три главы региона. Студенческий кампус – самый молодой, но не менее амбициозный проект.

ИА «Орелград»